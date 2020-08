A Beyrouth 3 Arméniens morts et plusieurs dizaines de blessés suite à l’explosion

Alors que ce matin suite à l’explosion d’hier à Beyrouth le nombre de morts provisoires s’établissait à plus de 100 et plus de 4 000 blessés, la communauté arménienne du Liban a également payé un lourd tribut avec 3 morts et plusieurs dizaines de blessés. Parmi ces morts, Nazar Najarian, le secrétaire général du parti Kataeb (Phalangistes) qui a succombé à ses blessures. Le quartier arménien de Bourdj Hammoud a été également touché par l’explosion avec des vitres pulvérisées et des dizaines de blessés souvent par des éclats de verres.

Le Catholicos Aram Ier de la Grande Maison de Cilicie a aussitôt après l’explosion, visité le quartier arménien de Bourdj Hammoud afin de constater les dégâts qui sont importants et rencontrer la population. Et parmi cette dernière il a rencontré et réconforté des blessés.

Nikol Pachinian le Premier ministre arménien dans la soirée par un entretien téléphonique a affirmé que l’Arménie apporterait son soutien à la communauté arménienne de Beyrouth durement touchée par la catastrophe qui serait d’origine accidentelle.

Krikor Amirzayan