Le Premier ministre arménien offre son soutien au « peuple frère du Liban »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a offert son soutien à l’État frère et au peuple libanais à la suite d’une explosion massive qui a fait au moins dix morts et de nombreux blessés.

« Choqué par la nouvelle de l’explosion de Beyrouth. Mes plus sincères condoléances aux victimes et un prompt rétablissement aux blessés. Nous étendons notre solidarité et notre soutien au peuple frère du Liban », a déclaré le Premier ministre.

Nikol Pashinyan a dit qu’il avait parlé à Sa Sainteté Aram I, Catholicos de la Grande Maison de Cilicie. « J’ai exprimé mon soutien à Sa Sainteté Aram I, la communauté arménienne, l’État frère et le peuple libanais », a-t-il ajouté.

« Nous soutenons le Liban frère », a-t-il dit.



Au moins dix personnes ont été tuées, des dizaines ont été blessées alors que deux explosions ont secoué Beyrouth, la capitale du Liban.

Homme politique libano-arménien, secrétaire général du parti libanais Christian Kataeb, ou Phalange, Nazar Najarian est mort après avoir été grièvement blessé dans l’explosion.

Les districts arméniens ont subi des dommages considérables. Une partie du bâtiment de l’ambassade arménienne à Beyrouth a également été endommagée.

La cause de l’explosion dans la zone portuaire de la ville n’est pas encore connue.

Les rapports suggèrent que l’explosion a eu lieu dans un entrepôt abritant des explosifs.