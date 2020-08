Les Arméniens sont-ils moins intelligents que les Sud Africains ? par Sam Tilbian

Depuis la « Révolution de Velours » l’Arménie traverse une période de turbulences institutionnelles qui risque de compromettre l’avenir du pays.

Derniers épisodes :

Le Président Armen Sarkissian déclare qu’il est habilité à nommer, plutôt qu’à designer trois des neuf membres de la Cour Constitutionnelle. Mais que cette nomination étant soumise à l’approbation du Parlement, cette disposition devient de pure forme

Les juges exclus de la Cour, s’étant pourvus devant la CEDH de Strasbourg se sont vus déboutés de leur demande, et se sont vus refuser l’accès à la Cour par la police !

Concernant les Institutions du pays, le magazine Les NAM a ouvert ses colonnes à plusieurs intervenants avec des points de vue souvent divergents, et je m’en réjouis, le sujet méritant d’être débattu, tout en respectant les personnes .

Ainsi les tribunes :

Ara Toranian : « Changez-nous cette Cour Constitutionnelle ! »

http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=27246

Me Haytoug Chamlian « Jusqu’au bout » http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=27206

Le juriste Raffi Kalfayan « Révolution ou coup d’Etat ? »

http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=18356

Le juriste Raffi Kalfayan « La parenthèse Pashinyan doit se refermer »

http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=27141

Maître Couyoumdjian « Faut-il fermer la parenthèse Kalfayan ? »

http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=34895

Pashinian avec toutes ses qualités et ses défauts ne peut être contesté, étant élu par la volonté du peuple. Et nous devons être reconnaissant à Serge Sarkissian d’avoir permis une passation de pouvoir sans heurts.

Ce qui fut le cas en France lors du changement de régime, lorsque Mendès-France, parmi les plus virulents opposants déclara au sujet du vote d’investiture du Général De Gaulle : " C’est parce que le Parlement s’est couché qu’il n’y a pas eu de coup d’état ! »

Malgré la grande manifestation antifasciste contre le retour au pouvoir du Général De Gaulle organisée à Paris avec en tête du cortège François Mitterrand, Pierre Mendès France, Jacques Duclos et Édouard Daladier.

Manifestation à laquelle De Gaulle réagit en insistant sur la nécessité de l’Union Nationale.

Ce fut aussi le cas en Afrique du Sud lorsque Nelson Mandela après 27 ans d’emprisonnement, et une transition difficile, évite avec De Klerk une guerre civile entre les partisans de l’apartheid, ceux de l’ANC et ceux de l’Inkhata à dominante zoulou,

Il soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frederik de Klerk, et reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix pour avoir pacifiquement mis fin au régime de l’apartheid et jeté les bases d’une nouvelle Afrique du Sud démocratique.

Nelson Mandela va ensuite réussir à créer la nouvelle « nation arc-en-ciel" et éviter l’éclatement du pays et une guerre civile en négociant avec les opposants : le chef du mouvement Afrikaner et le roi des zoulous. Puis il institue la Commission Vérité et Réconciliation, présidée par l’archevêque Desmond Tutu qui déclare « sans pardon, il n’y a pas d’avenir, mais sans confessions, il ne peut y avoir de pardon. » Ce qui permit d’éviter une guerre civile entre Blancs et Noirs, la création d’une nouvelle identité nationale sud-africaine, et d‘engager la Reconstruction du pays dans un climat apaisé.

Venons en à l’Arménie et à la Révolution de velours

L’indépendance des institutions judiciaire est un problème récurrent, et on le voit actuellement en France. On l’a vu aussi concernant le Conseil Constitutionnel lors de la loi contre le négationnisme.

Le Conseil est constitué de 9 membres ( les Sages !), nommés pour neuf ans et renouvelés par tiers tous les trois ans par le Président de la République, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et les anciens présidents de la République qui siégent en droit.

Pashinian est fondé à vouloir changer la Cour Constitutionnelle, instrument de l’ancien régime, mais il doit procéder sans contestation, en ne tombant pas dans les travers des anciens dirigeants, et faire en sorte que « tout se déroule sans affrontement, dans un climat apaisé, en donnant des gages de tolérance, de modération, de stabilité, alors que la guerre, rien de moins, n’en finit pas de frapper à la porte du pays », comme l’indique Ara Toranian.

Il doit donc avant tout changer la Constitution, qui doit être validée dans un cadre légal par référendum ; et si le Covid ne permet pas la mise en œuvre, il faudra reporter.

La nouvelle Constitution devra veiller à l’impartialité de cette Cour en faisant en sorte que les neufs membres soient acceptés par tous.

Par exemple en attribuant 3 membres à l’Assemblée Nationale, 3 membres au Président de la République, et attribuer un siège aux anciens Présidents de la République : Ter Petrossian, Kotcharian et Sarkissian.

Dans les polémiques qui se sont exprimées , je me réjouis que Haytoug qui qualifie Pashinian de visionnaire, coupé de la réalité, mais qui le crédite de la libération de Kotcharian, nuance son propos à l’égard de Nikol Pashinian.

Pashinyan avec la révolution de velours, s’est donné comme objectif d’éradiquer la corruption généralisée, ce qui constitue une grande avancée. Ce vaste programme d’assainissement constitue une tâche énorme, qui ne peut que recueillir l’adhésion de tous ceux qui sont soucieux de l’avenir du pays.

Il serait judicieux de constituer une « Commission Vérité et Réconciliation », afin que les anciens dirigeants et oligarques.répondent et rendent compte des enrichissements personnels ainsi que ceux de leur entourage, même s’ils ont fait évoluer le pays dans un contexte difficile.

Il serait judicieux de considérer les rapatriements de capitaux pour des investissements dans le pays comme des remboursements !

Pour obtenir l’adhésion de tous, Pashinyan doit s’interdire toute polémique politicienne ou action revancharde et respecter l’opposition.

En livrant les anciens dirigeants et les juges de la Cour constitutionnelle à la vindicte populaire, en déployant toute son énergie dans cette entreprise au détriment de la gouvernance du pays ; et les réserves de la Commission de Venise sur la légalité des amendements proposés au parlement en sont l’illustration.

Outre le fait que l’Arménie est devenu le seul pays du Conseil de l’Europe à avoir dérogé à la liberté des médias.

Ces dérives autoritaires, de haine et de division, ne peuvent qu’affaiblir le pays et conduire à une guerre civile, qui réjouirait nos ennemis.

Pashinian en porterait la lourde responsabilité devant l’Histoire qui le qualifierait de fossoyeur de l’Arménie.

Ce qui donnerait raison à Raffi Kalfayan, qui conclut « au lieu d’œuvrer à l’apaisement du pays, les objectifs personnels semblent supplanter l’intérêt national ».

Il serait temps, après cette période d’assainissement, de constituer un gouvernement d’Union Nationale éventuellement avec des représentants de la diaspora .

De s’attaquer aux inégalités, au lieu de promouvoir une politique libérale de l’économie, inspirées par Soros : imposition uniforme des hauts et des bas revenus, demeures et voitures luxueuses exonérées.…

Instauration d’une société de consommation, à l’image des oligarques décriés…...