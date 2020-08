Ancien ministre d’Etat, le chercheur et historien Krikor Arechyan (1949-2020) reposera au Panthéon d’Erévan

Sur décision du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, Krikor Arechyan ancien ministre d’Etat disparu lundi à l’âge de 71 ans sera inhumé au Panthéon d’Erévan. Né le 13 mai 1949 à Erévan, Krikor Arechyan avait occupé la fonction de ministre d’Etat entre 1991 et 1992. Historien, professeur d’université, correspondant de l’Académie des Sciences d’Arménie, il était l’auteur de 150 études et publié 5 livres parus en 12 langues. Le ministre arménien Arayik Harutyunyan a également présenté ses condoléances à la famille de Krikor Arechyan en affirmant l’importance de son œuvre de scientifique et historien pour les nouvelles générations.

Krikor Amirzayan