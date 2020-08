La station de métro Atchapniak à Erévan sera construite par l’Etat arménien

La station de métro desservant le quartier Atchapnyak à Erévan sera construit par l’Etat arménien a déclaré hier le maire de la capitale arménienne Hayk Maroutyan dans une conférence de presse.

« Après de longues transactions il fut décidé que la station de métro Atchapniak sera construit par l’Etat. Nous nous sommes engagés à financer le concours de proposition des architectes. Actuellement le cahier des charges de cette station de métro est en cours d’élaboration. Lorsqu’on l’aura, on lancera l’appel d’offres. Il serra transparent et la société de construction qui gagnera, construira la station de métro » a affirmé Hayk Maroutyan.

Le métro d’Erévan qui entra en fonctionnement en 1981 a 12,1 km et ne dispose qu’une seule ligne et six stations. Atchapniak sera en conséquence la septième station. En 1999 le métro d’Erévan fut baptisé du nom de Karen Demirdjian en mémoire de l’homme d’Etat qui avait permis sous l’Union soviétique la réalisation de ce métro.

Krikor Amirzayan