Lettre ouverte au président de la République à l’initiative d’Arthur Nighoghossian

© Gilles Soen-Wer.

" Monsieur le Président de la République,

Depuis le 12 juillet 2020 des conflits sanglants ont débuté à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, dans la région de Tavouch en République d’Arménie. Depuis des attaques permanentes sont lancées par l’armée azérie sur le sol arménien, allant jusqu’à menacer de bombarder la centrale nucléaire de Metsamor.

Monsieur le Président, en tant qu’élus français, nous souhaiterions que la République française condamne ces attaques qui mettent la paix en péril dans le Caucase, ces attaques qui atteignent et affaiblissent notre soeur arménienne ; un pays aux frontières internationalement reconnues et dont la France est très proche, en témoigne le dernier sommet de la francophonie (11 et 12 octobre 2018), mais aussi sa forte communauté dans notre pays qui n’hésite pas à s’investir dans tous les domaines pour notre belle République. La France a reconnu le génocide des Arméniens, tout comme de

nombreux pays, en instaurant le 24 Avril comme journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens la France a marqué son attachement au devoir de mémoire. Cependant, cette reconnaissance juste ne suffit pas à faire cesser les agressions régulières perpétrées par l’Azerbaïdjan que laisse faire la Turquie, son allié.

C’est donc au nom de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité, une fraternité qui nous lie à l’Arménie mais aussi au nom de la paix que nous vous sollicitons pour dénoncer ce conflit aux portes de l’Europe et condamner fermement les attaques de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie et l’interventionnisme turc dans ce conflit.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération. "

Rédigé et à l’initiative de :

Arthur Nighoghossian (19 ans), conseiller municipal délégué de Limonest

Soutenu par :

Anne Brugnera : Député du Rhône

Danièle Cazarian : Député du Rhône

Hubert Julien-Laferrière : Député du Rhône

Thomas Rudigoz : Député du Rhône

Jean Louis Touraine : Député du Rhône

Marc Grivel : Président de groupe à la métropole de Lyon

Corinne Cardonna : Maire de Poleymieux

Yves Chipier : Maire d’Albigny sur Saône

Pascal David : Maire de Quincieux

Laurence Fautra : Maire de Décines- Charpieu

Rose-France Fournillon : Maire de Dardilly

Alain Germain : Maire de Collonges au mont d’or

Éric Vergiat : Maire de Rochetaillée sur Saône

Max Vincent : Maire de Limonest