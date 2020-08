L’acte de vandalisme contre l’école arménienne de San Francisco unanimement condamné

Gavin Newsom le Gouverneur de la Californie a condamné l’acte de vandalisme anti-arménien dans sur les murs tagués du centre communautaire dans l’espace de l’école arménienne Krouzian-Zekarian-Vasbouragan de San Francisco. L’acte s’est déroulé la nuit du 24 juillet. L’acte porterait la signature des Azéris.

« Cette expression du rejet n’a pas sa place en Californie " a twitté le Gouverneur Gavin Newson.

Elen Kunalakis, vice-gouverneur de Californie a rappelé que ces actes relevaient du pénal, un acte dont il faut chercher l’origine dans l’agression de l’Arménie par l’Azerbaïdjan.

« Nous devons tous soutenir la communauté arménienne et condamner ensemble ces attaques dont les auteurs doivent répondre de leurs actes » ajouta Elen Kunalakis. De nombreuses personnalités politiques et membres des autorités californiennes ont condamné cet acte de vandalise dirigé contre les Arméniens. Et ont unanimement soutenu la communauté arménienne.

Krikor Amirzayan