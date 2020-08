L’Arménie compte sur le soutien de la Russie face à la menace turque

L’Arménie compte sur le soutien de la Russie dans les efforts qu’elle déploie pour faire face à la grave menace que représente pour sa sécurité nationale son voisin turc, a souligné un haut responsable arménien ce weekend. Armen Grigorian, le secrétaire du Conseil de sécurité d’Arménie, a réitéré les inquiétudes de Erevan concernant le soutien affiché avec véhémence par la Turquie à l’Azerbaïdjan durant les violents combats qui ont opposé les forces arméniennes et azéries sur la frontière entre les deux pays au début du mois. « Du fait que l’Azerbaïdjan est incapable de garder la situation sous contrôle, la Turquie cherche à intervenir », a déclaré A. Grigorian, cité par le service arménien de RFE/RL en ajoutant : « J’estime que cela constitue une menace sérieuse pour la région. C’est aussi un défi à l’équilibre régional en matière de sécurité. L’architecture de la sécurité régionale est restée longtemps inchangée. La Turquie tente maintenant de la modifier par son intervention ». « Nous sommes absolument préparés et prendrons les mesures pour limiter cela [cette menace] », a ajouté le responsable arménien qui a précisé qu’”il y a beaucoup à faire en ce sens avec notre allié stratégique russe, afin d’empêcher de tels changements dans la région ».

Pour ce qui concerne l’attitude de Moscou face aux inquiétudes arméniennes, A.Grigorian a indiqué que « les incidents de juillet [à la frontière] coïncident avec la pandémie de coronavirus, et nous n’avons pas encore été capables de discuter la question à un plus haut niveau. Mais ces questions sont à l’ordre du jour, car elles figurent au nombre des défis que doit relever la région et nous devons trouver une réponse commune à ces défis ».

Ankara a rejeté sur Erevan la responsabilité de ces combats qui ont éclaté le 12 juillet de part et d’autre de la frontière arméno-azérie, et en a profité pour s’engager à apporter un soutien militaire massif à l’Azerbaïdjan, où ses forces participaient mercredi à des exercices de grande ampleur avec les forces azéries. Ces exercices militaires n’ont pas manqué de renforcer les inquiétudes de l’Arménie, dont le ministère des Affaires étrangères a rappelé qu’ils étaient suivis de près par les forces arméniennes, placées pour l’occasion en état d’alerte.

De son côté, le ministre arménien de la Défense Davit Tonoyan a déclaré le 28 juillet que des unités de l’armée arménienne et un contingent mixte russo-arménien « continuaient de suivre et d’analyser » les activités militaires turco-azéries, avec « tous les moyens de reconnaissance » à leur disposition. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont discuté des tensions arméno-azéries lors d’une conversation téléphonique le 27 juillet. Dans un communiqué, le Kremlin indiquait que V. Poutine avait « souligné la nécessité d’empêcher toute action qui provoquerait une escalade des tensions », tandis que le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov appelait les Turcs à la retenue.