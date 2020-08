Les Arméniens se rassemblent à Berlin pour demander l’arrêt des livraisons d’armes à la Turquie et à l’Azerbaïdjan

Des représentants de plus de 30 communautés et organisations arméniennes à travers l’Allemagne se sont réunis samedi devant le bureau de la chancelière fédérale pour exiger que l’Allemagne cesse de livrer des armes à la Turquie et à l’Azerbaïdjan, rapporte le journal Die Tageszeitung .

Les manifestants ont appelé à « des sanctions plus sévères contre la Turquie et l’Azerbaïdjan ».

Le rassemblement intervient alors que la Turquie et l’Azerbaïdjan organisent des exercices militaires conjoints à la frontière arménienne. Plus tôt ce mois-ci, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé son soutien sans équivoque à l’Azerbaïdjan lors des affrontements à la frontière avec l’Arménie.

On estime que 50 000 à 60 000 Arméniens vivent en Allemagne. On estime que la communauté azerbaïdjanaise en compte le double.



« Dans quelle mesure la vie arménienne en Allemagne est-elle en sécurité aujourd’hui ? » dit Azat Ordukhanyan, qui représente la communauté arménienne de Bochum. Il dit que ses compatriotes ont peur lorsqu’ils marchent dans le parc ou montent dans le métro. « Un Azerbaïdjanais pourrait apparaître derrière son dos. »



Un véhicule de l’ambassade arménienne a été incendié à Berlin le 23 juillet. Un bar à chicha arménien à Cologne a également été attaqué la semaine dernière. Selon l’avocat du propriétaire du bar, le bar a été attaqué par une trentaine de personnes portant des masques noirs, qui se sont identifiées comme des azerbaïdjanais.

« Il s’agit d’attaques terroristes organisées contre les citoyens d’origine arménienne vivant en Allemagne », indique un communiqué du Conseil central d’Arménie en Allemagne, qui a alarmé la Sûreté de l’Etat et le ministère de l’Intérieur en Allemagne.