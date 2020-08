L’Arménie déterminée à poursuivre sa mission de maintien de la paix au Liban

L’Arménie est déterminée à continuer de participer à la FINUL, une mission de maintien de la paix ONU-OTAN au Liban, a déclaré le ministre arménien de la Défense David Tonoyan à son homologue libanais

Le ministre arménien de la Défense a félicité son homologue à l’occasion du 75e anniversaire des Forces armées libanaises.

Les interlocuteurs ont discuté de la situation épidémique dans les forces armées des deux pays, ont échangé leurs vues sur la création de nouvelles opportunités de coopération.

Zeyna Akari a souligné l’importance de la participation des forces armées arméniennes à la mission de la FINUL au Liban. En réponse, le Ministre Tonoyan a réaffirmé la détermination de la partie arménienne de poursuivre la mission.

David Tonoyan et Zeyna Akari ont également évoqué les développements militaro-politiques régionaux et la nécessité d’élargir et d’approfondir la coopération militaire dans le cadre d’accords bilatéraux.