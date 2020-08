Disparition de l’ancien ministre d’Etat Krikor Arechyan (71 ans)

Krikor Arechyan (71) ancien ministre d’Etat de la République d’Arménie est mort a indiqué le député Narek Mkrdtchyan du groupe politique « Im Kayle » (Mon pas).

Krikor Arechyan était né le 13 mai 1949 à Erévan. En 1973 il terminait son doctorat en histoire à l’Université d’Etat à Erévan. Il était ensuite professeur de 1973 à 1980 au département arménologie de l’Université d’Etat d’Erévan. De 1980 à 1981 il était le directeur-adjoint dans une organisation proche du gouvernement arménien chargée de la protection des monuments historiques en Arménie. De 1981 à 1987 il était le responsable des laboratoires de l’Université d’Etat et recteur en 1987. De 1987 à 1991 il était le directeur adjoint de l’Institut d’archéologie de l’Académie des Sciences d’Arménie. De 1991 à 1992 il occupa la fonction de ministre d’Etat de la République d’Arménie et était chargé de la délégation arménienne dans les négociations gouvernementales avec la Russie.

Plus tard il s’installait à Los Angeles (Etats-Unis) et travaillait au sein du centre d’archéologie de l’Université California. En 2014 il était désigné comme membre correspondant étranger de l’Académie des Sciences d’Arménie.

Krikor Amirzayan