Disparition du professeur Artak Tsoutsoulyan conférence de l’Université d’Etat d’Erévan à Idjevan

Le député Stepan Pachinian vient d’informer de la disparition prématurée du maître de conférences, le professeur de l’Université d’Etat d’Erévan -et de sa filiale à Idjevan dans la région du Tavouch- Artak Tsoutsoulyan. « Idjevan et le système éducatif d’Arménie ont perdu un homme bon et un professeur-conférencier professionnel. Que Dieux éclaire ton âme, frère » a écrit Stepan Pachinian.

Krikor Amirzayan