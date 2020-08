Extrait de l’éloge funèbre prononcé par Monsieur André Hasbanian, co-president du CCAV à l’occasion des obsèques de Toros

Il y a peu de temps quand j’ai rencontré Toros …

Très chère Marie,

Très chère Yersa et Gayané,

Très chère Yeva,

Très cher Jacky,

Très chers amis,

Quand Toros m’a demandé de prononcer son éloge funèbre, j’ai bien évidemment d’abord été submergé par l’émotion mais aussi admiratif qu’un artiste aussi profond que lui soit si prévoyant en pensant à ces moindres détails.

Et à la réflexion, je me suis dit c’était tout Toros : un rêveur qui se battait dans la réalité pour réaliser ses rêves.

Sa devise était « Je ne suis pas malheureux mais pour être heureux, il faut être un enfant ou un fou. Il faut profiter du temps, aujourd’hui c’est déjà demain. »

Et pourtant rien ne destinait à une vie heureuse l’enfant qu’il était.

Né en 1934 dans une famille pauvre, Toros travaille dès l’âge de 10 ans, le fer et fabriquait des djezvés dans une usine à Alep ; il devint ensuite soudeur à l’arc et ferronnier.

A 25 ans, il dirigeait une ferronnerie à Alep et c’est alors qu’un architecte remarque la qualité de son travail et lui commande sa première œuvre qui sera la croix du clocher de l’église Sourp Kevork à Alep.

Son amour de la sculpture se concrétise quand lors d’un voyage à Erevan il voit la statue de David de Sassoun ; il commence alors une véritable carrière de sculpteur à Alep, réalise de nombreuses fontaines toujours à Alep puis quitte la Syrie à la fin des années 60 pour rejoindre la France afin d’étudier l’art où il rencontre des artistes qui lui conseillent de se réaliser par lui-même.

Ce parfait autodidacte qui a appris son art sur le tas part ensuite s’installer dans un endroit qu’il ne quittera plus : Valence puis après Romans. Nos terres.

Cela faisait en effet plus de 50 ans que Toros était parmi nous et qu’il avait fait de notre région la sienne.

C’est d’ailleurs non loin de cette église à la galerie André Bost, rue Faventines, que Toros expose pour la première fois ses œuvres en France en 1968 ; il participe ensuite au Salon de l’automne à Paris puis tout s’enchaîne pour lui et en 1972, sa première sculpture monumentale en France est installée à Marseille, à la mémoire des victimes du génocide arménien.

Ses œuvres nous les connaissons tous ; elles font partie de nos villes et même de nos Vies désormais. Toros nous a laissé des œuvres fortes et quel que soit ce que Toros sculptait, son style était reconnaissable immédiatement et le message universel saisissant. La pureté de ses lignes contrastait toujours avec la violence de ses sujets.

Pour lui une femme sculptée ne devait pas être que belle, il la représentait toujours dans une pose illustrant sa liberté et sa force de caractère.

C’est d’ailleurs l‘une de ses premières sculptures fort opportunément dénommée « l’émancipation de la femme arabe » qui le fit connaître en Syrie et lui permit d’obtenir un premier prix.

Toros était d’ailleurs un visionnaire de la position de la femme dans nos sociétés.

Mais là où notre génial sculpteur s’épanouissait le plus c’est quand il devait traiter des sujets touchant au génocide.

Cet enfant du génocide, comme il se définissait lui-même, a appelé sa première œuvre en terre glaise « Souffrance d’une mère » … Tout est dit.

Toros nous disait que « N’ayant pas les outils pour écrire, je raconte mon histoire avec mes mains. Mon cœur témoigne ».

Toros, quelle extraordinaire histoire tu nous as écrite et que ton témoignage saisissant nous restera longtemps en mémoire.

Le témoignage d’une souffrance que tu as su expliquer à tous sans un mot sans une parole simplement avec ton geste de sculpteur.

Et aujourd’hui, un 24 avril sans un recueillement devant une de tes sculptures n’est pas un 24 avril …

Tu as aussi été un grand artisan de l’entente franco-arménienne et tu as beaucoup œuvré pour que les

villes qui te faisaient confiance (et comment ne pas évoquer Valence mais aussi Romans et Bourg-lès-Valence) puissent associer leur image avec la juste cause que tu voulais défendre.

Aujourd’hui nous te pleurons tous Toros. Mais quand un artiste aussi prolifique que toi nous quitte, nous savons que ce n’est pas un adieu mais un simple au revoir.

Tu as vécu heureux un peu comme un enfant un peu comme un fou mais surtout comme un artiste qui n’a jamais perdu son temps.

Tu nous dis qu’aujourd’hui c’est déjà demain pour nous expliquer que le Temps passe vite. Oui le temps passe mais l’éternité de tes œuvres va le ralentir un peu pour nous.

Tes œuvres sauront un peu nous consoler de ton absence et ton souvenir sera gravé pour toujours dans nos mémoires et surtout dans nos cœurs.

Merci d’avoir été l’un de plus grands artistes de la communauté arménienne et certainement le plus grand sculpteur que nous n’ayons jamais eu.

Merci d’avoir été mon ami, merci de m’avoir fait confiance, merci de ta générosité envers l’école franco-

arménienne, merci d’avoir donné du Bonheur à tous ceux que tu as rencontrés, à tous ceux qui ont vu, voient et verront tes œuvres.

Toros, tu ne peux pas partir sur la pointe des pieds, pour te remercier du Bonheur que tu nous a donné nous allons tous nous lever et applaudir très fort, si fort que de là où tu es, tu puisses nous entendre.

Toros est mort ,Vive l’Artiste !