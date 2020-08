L’international arménien Alexandre Karapetyan (32 ans) a signé pour deux ans au FC Tambov en championnat de Russie

L’international arménien Alexandre Karapetyan (32 ans) ex-attaquant de Sotchi (Russie) vient de signer un contrat de deux ans avec le FC Tambov toujours en championnat de Russie.

Alexandre Karapetyan est désormais en contrat pour deux ans avec le FC Tambov un club monté depuis peu en première division du championnat de Russie. L’Arménien avait plusieurs propositions de Russie et un ou deux de l’étranger. Mais il a choisi le FC Tambov qui lui permettra d’exprimer ses talents d’attaquant. A Sotchi, Alexandre Karapetyan ne disposant pas suffisamment de temps de jeu ne s’est pas pleinement exprimé. Au FC Tambov il espère jouer plus souvent et exprimer son talent de buteur.

Krikor Amirzayan