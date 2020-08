Plus de 4000 militaires russes entament des exercices en Arménie et en Russie

Plus de 4 000 militaires russes ont commencé des exercices tactiques en Arménie et dans les régions russes de Rostov et de Volgograd, a rapporté le service de presse du district militaire sud.

Les sous-unités de chars - dans le cadre de complexes de reconnaissance et de tir - ont tiré en direct sur des cibles situées à une distance allant jusqu’à 4 000 mètres, cachées derrière les plis du terrain montagneux.