La banque Ameriabank, en coopération avec le système de traitement des paiements Visa, a annoncé une campagne spéciale visant à promouvoir le tourisme en Arménie et à surprendre et ravir ses clients préférant les paiements sans espèces.

Ameriabank a déclaré dans un communiqué de presse que les titulaires de carte qui effectueront au moins 15 transactions non en espèces au cours de la période commençant le 1er août et se terminant le 30 septembre 2020, en utilisant leur carte Visa Classic ou Visa Gold auront la chance de participer au tirage au sort par Ameriabank et gagnez deux des 500 billets « Ameria Tour ».

Les paiements éligibles doivent être d’au moins 5 000 Adrams ou son équivalent en devise étrangère.

Les gagnants suivants seront sélectionnés au hasard via Random.org parmi les clients éligibles de la Banque ayant effectué des transactions non monétaires : 20 participants recevront un séjour de 3 jours pour 2 personnes dans 20 meilleurs hôtels d’Arménie ; 250 participants recevront des billets « Ameria Tour », chacun pour 2 personnes.

Le tirage au sort « Ameria Tour » aura lieu le 15 octobre à 15h00 et sera diffusé en direct sur la page Facebook d’Ameriabank.

Les paiements de services publics, les paiements de carte à carte et les transferts de compte à compte ne sont pas considérés comme des transactions non monétaires.

Pour obtenir des informations complètes sur les conditions générales du tirage au sort Ameria Tour, veuillez visiter explorearmenia.ameriabank.am.

