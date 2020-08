Amende à City LLC pour violation de la loi

La Commission d’État pour la protection de la concurrence économique (SCPEC) a condamné la société City LLC à une amende de 17,6 millions de drams (environ 36300 dollars) et a émis un avertissement contre Alex and Holding company pour abus de leur position dominante sur le marché local du beurre.

Selon l’agence anti-trust, le comportement de City LLC sur le marché du beurre de juillet 2018 à avril 2020 inclus a créé des conditions discriminatoires et des obstacles à l’entrée d’autres entités économiques sur le marché.

Plus précisément, la City LLC vendait du beurre acheté à d’autres importateurs ou fabricants à des conditions discriminatoires avec des marges plus élevées que le beurre acheté à deux autres sociétés. Elle avait également les produits de ce dernier en plus petites quantités sur ses rayons de détail.

Le régulateur a également déclaré que le comportement d’ Alex and Holding company sur le marché de gros du beurre au cours de la période d’août 2018 à avril 2020 contenait des attitudes discriminatoires à l’égard des commerces de détail, résultant du manque de critères clairs de la société pour déterminer les prix de vente.

Il a été demandé à Alex and Holding company d’éliminer la violation de la loi dans un délai d’un mois et de définir des critères clairs pour déterminer les prix de vente et d’autres conditions.

La City LLC a eu trois mois pour éliminer la violation de la loi en définissant des critères clairs pour l’acceptation des marchandises, leur présentation, les prix de vente et d’autres conditions dans son réseau commercial.