Le chômage signalé comme le plus gros problème par 30% de la population arménienne

Les habitants de l’Arménie considèrent le chômage comme le plus gros problème du pays, qui reste le même depuis de nombreuses années, selon l’étude « Caucasian Barometer - 2019 » menée par le Caucase Research Resources Center.

L’enquête a été menée du 21 février au 15 mars 2020 auprès de 1491 sondés adultes, dont 31% vivent à Erevan, 33% dans d’autres villes et 36% dans des villages. Il est mentionné que 55% des sondés à l’enquête sont des hommes, l’essentiel - 35% des sondés ayant une éducation secondaire et environ 52% ont un emploi.

« Le problème majeur auquel l’Arménie est confrontée aujourd’hui est le chômage, selon 30% de la population. En 2012, 45% des personnes interrogées pourtant et en 2008, 30% ont exprimé le même avis », indique l’étude.

Elle indique également que 14% des sondés ont indiqué que la pauvreté était le principal problème (16% en 2012, et en 2008, la corruption était indiquée en deuxième position avec 20%).

Les conflits territoriaux non résolus venaient en troisième position (9% des sondés). En 2012, l’inflation (6%) était troisième, et en 2008 - la pauvreté (14%).

Le manque de paix dans le pays a été distingué parmi les problèmes par 7% et l’inaccessibilité des services médicaux de 5%. En 2012, la liste des problèmes comprenait également les bas salaires et la corruption (5% chacun), et en 2008, les pensions faibles (9%) et l’inflation (6%).

L’étude est menée depuis 2004 dans trois pays - l’Arménie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan et vise à présenter les principales tendances politiques, économiques et sociales.