VTB Arménie lance son premier centre hypothécaire en Arménie

La banque VTB Arménie vient de lancer son centre hypothécaire. Selon un communiqué de presse de la banque, par son format, le centre hypothécaire est le premier du secteur bancaire arménien.

"Il s’agit d’un tout nouveau niveau de services sur le marché des prêts hypothécaires du pays, offrant une approche individuelle à chaque client, une atmosphère chaleureuse, des friandises et des salles de réunion pratiques, où un client peut obtenir non seulement des conseils professionnels d’un gestionnaire personnel. , mais aussi des solutions complexes des partenaires de la banque - tels que les développeurs, les compagnies d’assurance, les concepteurs, des magasins de matériaux de construction, de meubles et d’équipements, etc. Il s’agit d’une plate-forme unique, confortable et technologique, qui combine tous les services liés à l’achat de logements de manière clé en main », a déclaré la banque.

« Dans le nouveau centre hypothécaire pratique et moderne de la banque VTB Arménie, on peut non seulement choisir un appartement auprès des promoteurs et demander un prêt hypothécaire sur place, mais aussi obtenir un prêt pour la construction et la réparation de la maison, consulter un designer, un agent d’assurance, ainsi que des prêts à la consommation et aux points de vente avec une réduction spéciale de la part des partenaires pour équiper leur maison de meubles et d’appareils électroménagers », selon le communiqué de presse.

Le Centre hypothécaire - la 73e succursale de la Banque - est situé dans le centre-ville d’Erevan, au 135, bâtiment 40, rue Verin Antarain. Les heures de travail en semaine sont de 9h30 à 20h00. Le samedi de 11h00 à 18h00. L’agence dispose également d’une zone de libre-service client 24h / 24, 7j / 7, équipée d’un guichet automatique et de terminaux de paiement, qui permettent aux clients de réaliser une gamme complète de services bancaires.

VTB Arménie propose plusieurs principaux produits de crédit hypothécaire avec un paiement initial de seulement 3%, un montant maximum de 140 millions de drams et un délai allant jusqu’à 30 ans - aux fins d’achat de biens immobiliers résidentiels, de rénovation, de construction , ainsi que des prêts hypothécaires dans le cadre du programme « Logement abordable pour les jeunes familles ».