La maison de commerce azerbaïdjanaise de Moscou reprend la vente de produits arméniens

Le centre commercial Tvoy Dom à Moscou, propriété d’Aras Agalarov, un milliardaire azerbaïdjanais, a repris la vente de produits agricoles arméniens, de boissons et de produits alimentaires préparés, a déclaré Emil Stepanyan, le fondateur de l’association Export Armenia le 30 juillet.

Le centre commercial avait cessé de vendre des produits fabriqués en Arménie après des combats meurtriers à la frontière arméno-azerbaïdjanaise début juin, au cours desquels plus d’une douzaine de soldats azerbaïdjanais ont été tués.

L’ambassadeur arménien en Russie, Vardan Toganyan, a décrit la décision d’Agalarov, dont le fils était marié à une fille du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, comme « une provocation azerbaïdjanaise visant à transformer les points commerciaux de la Russie en« Grand Haut-Karabagh ».

« On ne sait pas encore ce qui a poussé les propriétaires azerbaïdjanais de la maison de commerce à reconsidérer leur décision. Était-ce une compréhension sincère que le transfert du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à la Russie était une erreur ou était-ce un retrait forcé (temporaire ?) Est-ce en raison du réaction très négative des autorités russes », a écrit Emil Stepanyan dans un message sur Facebook.

Selon Emil Stepanyan, jusqu’à présent, seuls les produits arméniens, retirés de la vente il y a plusieurs jours, sont revenus dans les rayons. « Les producteurs arméniens n’ont pas reçu de commandes pour de nouveaux envois de marchandises », a déclaré Emil Stepanyan.

Il y a quelques semaines, le plus grand marché alimentaire de gros de Moscou, propriété des entrepreneurs d’origine azerbaïdjanaise God Nisanov et Zarakh Iliev, a refusé de vendre des abricots importés d’Arménie à la suite du déclenchement des hostilités le 12 juillet à la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

Cette décision a déclenché un tollé de la part de nombreux Arméniens de Moscou qui ont fait la queue pour acheter ces abricots en signe de soutien à leur patrie.

Ces derniers jours, les utilisateurs des réseaux sociaux arméniens ont exhorté leurs compatriotes de Moscou à être vigilants en raison des attaques des groupes azéris contre les Arméniens et de l’attaque de voitures portant des numéros de licence arméniens.

En particulier, le 24 juillet, des affrontements ont été signalés entre Arméniens et Azerbaïdjanais dans différentes parties de Moscou. Plus tard, les tribunaux locaux ont ordonné l’arrestation de plusieurs Azerbaïdjanais et Arméniens pour hooliganisme.

L’ambassadeur arménien en Russie, Vardan Toganyan, dans une interview à la station de radio « This is Moscou » a qualifié l’incident de provocation et a noté que les affrontements étaient planifiés par la partie azerbaïdjanaise. Des affrontements antérieurs entre des représentants des communautés arménienne et azerbaïdjanaise ont été signalés au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Belgique.