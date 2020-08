L’IFC, la BERD et l’UE s’associent à Fotowatio Renewable Ventures pour soutenir la première centrale solaire en Arménie

La Société financière internationale (anciennement SFI, désormais IFC par son abréviation en anglais) la plus importante institution mondiale d’aide au développement et membre du Groupe de la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’Union européenne (UE) se sont engagés à soutenir le développement de la première centrale solaire à grande échelle en Arménie, qui est également la première pour le Caucase. La centrale électrique de 55 mégawatts, située dans la municipalité de Mets Masrik, dans la province de Gegharkunik, stimulera l’approvisionnement de l’Arménie en énergie renouvelable et aidera le pays à réduire sa dépendance aux combustibles importés.

L’usine est développée par Fotowatio Renewable Ventures (FRV), qui fait partie d’Abdul Latif Jameel Energy, un leader mondial des projets d’énergie renouvelable à l’échelle des services publics. La société recevra un financement par emprunt de 35,4 millions de dollars comprenant deux prêts à long terme de 17,7 millions de dollars, un chacun de la SFI et de la BERD. Le projet recevra également une subvention d’investissement de 3 millions d’euros de l’Union européenne, mobilisée par la BERD. Le plan de financement de la SFI comprend un prêt de 8,9 millions de dollars sur le compte propre de la SFI et un prêt de 8,9 millions de dollars du programme de financement mixte Finlande-IFC pour le climat.

La centrale solaire de Masrik devrait produire plus de 128 gigawatt-heures d’électricité par an à un tarif compétitif de 4,19 centimes par kilowatt-heure. L’électricité sera vendue dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité à Electricity Networks of Armenia, un service public responsable de la distribution d’électricité. Le projet évitera le rejet de 40 000 tonnes d’émissions de carbone par an. À l’heure actuelle, près de 70 pour cent de la production d’électricité en Arménie dépend des combustibles fossiles importés. Alors que la demande d’électricité du pays augmente, les énergies renouvelables devraient fournir une source d’énergie alternative durable et à faible coût et la centrale de Masrik est conçue pour donner l’exemple au reste du Caucase.

« L’Arménie a un grand potentiel en matière de développement des énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire, et le pays est une priorité stratégique pour FRV », a déclaré Mikel de Irala, directeur général, Moyen-Orient et Afrique à FRV. « La clôture financière de notre premier projet solaire dans la région du Caucase est une étape importante pour FRV et elle nous permet d’étendre notre portée et de continuer à être à la tête de l’industrie de l’énergie solaire à grande échelle dans le monde. Dans le cadre de ce projet, nous sommes extrêmement fiers de contribuer à la croissance économique durable du pays, à la création locale de richesse et d’emplois locaux, contribuant ainsi à construire un avenir plus durable.

Aida Sitdikova, directrice de la BERD, Energy Eurasia, Sustainable Infrastructure Group, a déclaré : « La BERD est ravie de soutenir ce projet historique, qui s’appuie sur notre engagement politique actif et nos investissements dans le secteur énergétique arménien depuis 1993. Suite au financement des réseaux électriques par la BERD, le secteur privé production et privatisations, nous sommes heureux de fournir un financement pour ce premier projet solaire à grande échelle, car nous travaillons avec les autorités sur le développement de nouvelles enchères renouvelables dans l’éolien et le solaire. Nous sommes profondément reconnaissants à notre partenaire, l’Union européenne, d’avoir cofinancé ce projet remarquable avec nous. »

« Le projet d’énergie solaire Masrik jouera un rôle fondamental en Arménie pour atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques conformément à l’accord de partenariat global et renforcé UE-Arménie et aux objectifs de développement durable. Il a également le potentiel de créer une gamme de nouveaux emplois, de créer de nouvelles opportunités industrielles dans la région et de contribuer à la croissance économique, tout comme l’UE promeut avec le nouveau Green Deal européen », a déclaré Andrea Wiktorin, ambassadeur de l’UE, délégation de l’UE en Arménie.

Cheryl Edleson Hanway, directrice principale régionale de l’IFC pour les infrastructures et les ressources naturelles, a déclaré : « La sécurité énergétique est essentielle à l’activité commerciale, c’est pourquoi le soutien du plan d’énergie renouvelable de l’Arménie est une partie importante de la mission d’IFC. Le projet solaire Masrik est une étape supplémentaire dans le soutien d’IFC aux efforts de l’Arménie au fil des ans pour attirer les investissements du secteur privé dans la production d’électricité. Il s’agit de la première étape des ambitieux projets d’énergie solaire du pays et servira d’exemple à suivre par de nombreux autres projets dans les années à venir.

Le projet - qui comprend le développement, la construction et l’exploitation d’une centrale électrique de 55 mégawatts et d’une ligne de transmission de neuf kilomètres - est le premier projet solaire-photovoltaïque soumis à un appel d’offres en Arménie. La Banque mondiale a aidé le gouvernement à préparer le projet et a fourni un appui consultatif sur les transactions. Le processus d’appel d’offres, soutenu par le Programme de mise à l’échelle des énergies renouvelables et la Banque mondiale, était très compétitif.

Le projet Masrik fait suite à 15 ans de collaboration entre le Groupe de la Banque mondiale et l’Arménie, qui a contribué à mettre en œuvre des réformes radicales pour fournir une alimentation électrique plus efficace aux consommateurs. L’IFC, la BERD et l’UE ont soutenu le secteur électrique arménien en attirant des investissements privés, en apportant une expérience mondiale et en soutenant les technologies les plus récentes. L’augmentation de la capacité d’énergie renouvelable représente un objectif important dans le cadre des stratégies nationales de la BERD et de l’IFC pour l’Arménie.