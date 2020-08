L’ancien envoyé de l’Australie auprès des États-Unis, Joe Hockey et neuf autres personnalités rejoignent le réseau des Amis de l’Artsakh

L’ancien trésorier fédéral de l’Australie et ancien ambassadeur aux États-Unis d’Amérique, Joe Hockey et neuf compatriotes de haut niveau ont rejoint les membres distingués de l’Australian Friends of Artsakh, aidant à marquer le premier anniversaire du réseau soutenant les droits à l’autodétermination des Arméniens de la République d’Artsakh.

L’Australian Friends of Artsakh a été lancé le 1er août 2019 par le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU) avec une annonce baptisée #MOVINGMOUNTAINS lors de la visite d’une délégation de la République d’Artsakh, conduite par le ministre des Affaires étrangères Masis Mayilian et le député Davit Ishkhanyan.

Le réseau compte désormais 57 signataires grâce aux ajouts de Joe Hockey - qui est d’origine arménienne, des parlementaires de l’État de Nouvelle-Galles du Sud Natalie Ward et Tanya Davies , Wendy Norton conseillère de Willoughby, Vincent De Luca et David Walton conseillers de Northern Beaches, et Paul Azzo et Adrian Wong conseillers de Fairfield City .

Dr. Deborah Mayersen, qui est chargée de cours en études internationales et politiques à l’UNSW Canberra - Australian Defence Force Academy, a rejoint la liste croissante d’universitaires du réseau.

Jon Dee, qui est une personnalité médiatique en tant qu’animateur de Money Talks sur Sky News Business, a également rejoint l’Australian Friends of Artsakh, étant intimement familier avec les épreuves et les tribulations des Arméniens ayant fondé et produit Rock Aid Armenia - un concert de charité mettant en vedette certains des plus grandes stars du rock au monde, dont Ian Gillan de Deep Purple et Tony Iommi de Black Sabbath - après le tremblement de terre de 1988.

« Ces amis de la communauté arméno-australienne sont des ajouts bienvenus aux Amis australiens de l’Artsakh », a déclaré Haig Kayserian, directeur exécutif de l’ANC-UA.

« La pétro-dictature de l’Azerbaïdjan, qui a continué d’attaquer les frontières de l’Artsakh et de l’Arménie ces dernières semaines, niant aux Arméniens autochtones d’Artsakh leur droit humain fondamental à l’autodétermination et à l’indépendance sur leurs terres ancestrales, est restée incapable d’empêcher nos dirigeants de se joindre à nous. solidarité avec cette question », a ajouté Haig Kayserian.

Parmi les signataires initiaux promettant de soutenir les droits à l’autodétermination des Arméniens de la République d’Artsakh figuraient des ministres et parlementaires fédéraux, un premier ministre et des collègues parlementaires, un maire et des conseillers locaux, des universitaires, des leaders d’opinion, ainsi que des chefs. de plusieurs institutions religieuses et communautaires.

Les signataires des Amis australiens de l’Artsakh comprennent un fort contingent parlementaire fédéral, dont le ministre australien des Communications, l’honorable Paul Fletcher , le trésorier adjoint l’honorable Michael Sukkar, la sénatrice Kristina Keneally et l’honorable Joel Fitzgibbon.

Une série de dirigeants de communautés et d’églises, dont Glenn Davies - l’archevêque anglican de Sydney - font également partie des Amis australiens de l’Artsakh en tant que signataires.