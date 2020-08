L’Arménie rejette les affirmations que des combattants turcs ont approché Erevan à distance d’une frappe aérienne

Le ministère arménien de la Défense a réfuté les informations selon lesquelles des avions de combat F-16 turcs s’approcheraient d’Erevan à distance de frappe aérienne.

Le site Web Avia.pro a rapporté plus tôt que des chasseurs F-16 turcs avaient volé près de la capitale arménienne à une distance de frappe aérienne. « Les deux avions se sont rapprochés le plus possible d’Erevan et n’ont fait demi-tour que lorsque la distance de la ville était de 56 km », a déclaré le site Web.

Dans une mise à jour sur la situation à la frontière ce matin, le porte-parole du ministère arménien de la Défense, Shushan Stapanyan, a déclaré que « les informations ne correspondent pas à la réalité ».

Elle a ajouté que la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise était relativement calme pendant la nuit et le lundi matin.

La partie azerbaïdjanaise a violé le cessez-le-feu à huit reprises, tirant environ 95 coups de feu en direction des positions de combat arméniennes.

Des tirs ont été signalés en direction de postes militaires situés à proximité des villages de Koti et de Zangakatun.