Des Azéris agressent des Arméniens au Canada

(OTTAWA - 2 août 2020) - Le Comité national arménien du Canada (ANCC) a appris que le samedi 1er août à 22h30, un groupe d’Azerbaïdjanais a harcelé et agressé un groupe d’Arméniens-Canadiens à Toronto.

L’ANCC condamne fermement ces actes de violence et d’agression odieux commis par les membres de la communauté azerbaïdjanaise téléguidés depuis l’étranger et exhorte les organismes d’application de la loi de la région du Grand Toronto et du Canada à rester vigilants, à enquêter et à poursuivre les actes de provocation des Azerbaïdjanais et à assurer la sécurité et la la sécurité de notre communauté. Dans le même temps, nous exhortons les membres de notre communauté à s’abstenir de répondre à toutes les provocations de la communauté azerbaïdjanaise.

Le régime dictatorial de l’Azerbaïdjan, soutenu et encouragé par la Turquie, exporte au Canada l’agression de son gouvernement et la haine soutenue par l’État envers les Arméniens. C’est tout à fait inacceptable et condamnable dans les termes les plus forts possible. Depuis la dernière agression de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie le 12 juillet 2020, les Azerbaïdjanais de diverses régions du monde - soutenus par leurs compatriotes turcs - ont tenté d’agresser les Arméniens et de perturber la loi et l’ordre en dehors de l’Azerbaïdjan. Il est très troublant que ces actions toxiques et commanditées par des étrangers soient maintenant observées au Canada.

Ce qui ajoute l’insulte à la blessure, c’est le fait que la communauté azerbaïdjanaise, à la suite de l’incident de la nuit dernière, a commencé activement et immédiatement à répandre de la désinformation en essayant de faire des Arméno-Canadiens les agresseurs. Cela fournit une preuve supplémentaire qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé et qu’il a été soigneusement planifié et organisé pour diffamer la communauté arméno-canadienne et provoquer un conflit intercommunautaire.