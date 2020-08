Un groupe du Parlement européen appelle à des sanctions ciblées à l’échelle de l’UE contre l’Azerbaïdjan

Le groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen a appelé à des sanctions ciblées pour les auteurs de violations des droits de l’homme en Azerbaïdjan.

Le vice-président du Groupe S&D, Kati Piri, a publié la déclaration suivante sur les développements troublants des droits de l’homme en Azerbaïdjan :



« Nous sommes alarmés par les informations crédibles faisant état de graves tortures infligées par les forces de l’ordre azerbaïdjanaises à Fuad Gahramanli , vice-président du parti d’opposition Front populaire d’Azerbaïdjan (PFA). M. Gahramanli fait partie des dizaines de personnalités de l’opposition arrêtées par le régime du président Ilham Aliyev sur de faibles accusations de préparation d’un coup d’État, avec le chef de la PFA, Ali Karimli, actuellement illégalement assigné à résidence de facto.

« Ces actions répréhensibles s’inscrivent dans un schéma systémique d’intimidation, de harcèlement et d’arrestations des membres de l’opposition incités par le président Aliyev, qui les a à plusieurs reprises dénigrés dans ses discours comme une« cinquième colonne »et des« traîtres ». En violation de la législation azerbaïdjanaise et des obligations internationales du pays, ils se voient refuser leurs droits fondamentaux, tels que les contacts avec leurs avocats et leurs familles. Il est inacceptable que le président Aliyev utilise la pandémie COVID-19 et le récent pic des tensions militaires avec l’Arménie comme excuse pour anéantir ce qui reste de l’opposition politique dans le pays.

« Compte tenu de la gravité de la situation en Azerbaïdjan, nous appelons le Haut Représentant de l’Union pour la politique étrangère et de sécurité, Josep Borrell, à lancer, sans délai, une initiative visant à imposer des sanctions ciblées en matière de droits de l’homme à l’échelle de l’UE aux responsables azerbaïdjanais responsables des violentes répressions de l’opposition politique et de la société civile dans le pays. »