L’église Sourp Mesrop Machtots inaugurée au sein de l’Académie militaire Vazgen Sarkissian à Erévan

L’église Sourp Mesrop Machtots (Saint Mesrop Machtots) fut inaugurée dimanche 2 août au sein de l’Académie militaire Vazgen Sarkissian à Erévan en présence de David Tonoyan le ministre arménien de la Défense, de hauts responsables de l’armée arménienne et des religieux. « Désormais au sein de l’académie militaire cette église Sourp Mesrop Machtots où les officiers et élèves pourront prier et recevoir la spiritualité nécessaire, auront lieu des messes, des baptêmes et divers éléments liées à l’église » a confié le ministre de la Défense.

La première pierre de l’église était posée en 2013 par l’ancien directeur de l’Académie militaire le général Martin Karapetyan suite à l’initiative de la direction de l’université. Les travaux étaient arrêtés mais en 2020 sur ordre de David Tonoyan et en lien avec le général Martin Karapetyan ainsi que le capitaine Khatchatour Khatchatryan, les travaux ont redémarré pour se terminer il y a peu.

L’église fut inaugurée par une prière réalisée par le père Vrtanes Abrahamyan aumônier-responsable de l’Arménie arménienne. Furent bénies la croix, le clocher, l’autel et le bassin du baptême. Vrtanes Abrahamyan a ensuite dans sa prière souhaitée au peuple arménien de nouvelles victoires en matière de spiritualité et de la conservation des saintes valeurs nationales.

Krikor Amirzayan