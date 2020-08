La commission permanente du Congrès des États-Unis veut mettre en lumière l’agression azerbaïdjanaise

Dans une démarche pro-responsabilité qui aidera à contrôler l’agression azerbaïdjanaise et contribuera à la stabilisation du cessez-le-feu de 1994, la commission permanente du Congrès des États-Unis sous la responsabilité de la Chambre des représentants - présidé par le représentant Adam Schiff (D-CA) - a inclus une disposition dans la loi sur l’autorisation du renseignement appelant la communauté du renseignement américain à fournir au Congrès une évaluation écrite indiquant de quelle partie utilise la force dans et autour du Haut-Karabagh (Artsakh) et à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, a rapporté le Comité national arménien d’Amérique ( ANCA).

« Nous saluons cette disposition de la loi sur l’autorisation des services de renseignement comme une mesure proactive pour garantir que le Congrès dispose de renseignements fiables sur les violations du cessez-le-feu de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh et l’agression transfrontalière en Arménie », a déclaré Aram Hamparian, directeur exécutif de l’ANCA. « Cette initiative constructive, dans l’esprit de la proposition de paix bipartite Royce-Engel, aidera le Congrès à tenir Bakou pour responsable, à vérifier ses dénégations et à contribuer à un cessez-le-feu plus stable. »

« Un examen plus minutieux de la communauté du renseignement, une surveillance accrue du Congrès et une responsabilisation supplémentaire - sous la forme de localisateurs de tirs d’armes à feu et d’observateurs de l’OSCE - sont tous nécessaires pour aider à briser le schéma téméraire d’attaque, de nier et de répéter de Bakou - un cycle unilatéral de violence inutilement perpétué par des appels non informés à toutes les parties à s’abstenir de toute violence », a poursuivi Aram Hamparian.

La disposition, l’article 822 du HR7856, indique comme suit :

SECONDE. 822. APPRÉCIATION DES TENSIONS ENTRE L’ARMÉNIE ET ​​L’AZERBAIDJAN.

a) Évaluation requise. - Au plus tard 90 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur du renseignement national soumettra aux commissions du renseignement du Congrès une évaluation écrite des tensions entre les gouvernements arménien et azerbaïdjanais, y compris en ce qui concerne au statut de la région du Haut-Karabagh. Cette évaluation comprend chacun des éléments suivants :

(1) Une identification des intérêts stratégiques des États-Unis et de leurs partenaires dans la région Arménie-Azerbaïdjan.

(2) Une description de tous les usages significatifs de la force dans et autour de la région du Haut-Karabagh et de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au cours de l’année civile 2020, y compris une description de chaque usage significatif de la force et une évaluation de qui a initié le recours Obliger.

(3) Une évaluation de l’effet de l’assistance militaire des États-Unis à l’Azerbaïdjan et à l’Arménie sur l’équilibre régional des forces et la probabilité d’un recours ultérieur à la force militaire.

(4) Une évaluation de la probabilité de tout autre usage de la force ou d’activités potentiellement déstabilisantes dans la région à court et à moyen terme.

(b) Forme d’évaluation. - L’évaluation requise en vertu de la présente section doit être soumise sous une forme non classée, mais peut contenir une annexe classifiée.

Le Comité spécial de la Chambre sur le renseignement a balisé la loi sur l’autorisation du renseignement (HR7856) le vendredi 31 juillet. Le comité sénatorial avait déjà approuvé sa version de la mesure en juin. Après un examen complet de HR7856 par la Chambre, les dirigeants du Sénat et du renseignement de la Chambre régleront les différends avant l’approbation finale de la mesure.