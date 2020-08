Signature d’un protocole d’accord entre le Caucus arménien du Congrès américain et le groupe d’amitié Arménie- USA

Un protocole d’accord a été signé entre le Caucus du Congrès américain sur les questions arméniennes et le Groupe d’amitié Arménie-USA à l’Assemblée nationale d’Arménie.

« La signature de ce protocole d’accord officialise et aide à renforcer les relations déjà solides entre le Caucus arménien et le Groupe d’amitié, créant de futures opportunités de coopération, partageant nos expériences et apprenant à être de meilleurs législateurs dans les processus », a déclaré le représentant Frank Pallone, Coprésident du Congressional Armenian Caucus.