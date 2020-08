Les représentants de l’OSCE informés sur les crimes de haine anti-arméniens de l’Azerbaïdjan

Le Représentant permanent de l’Arménie auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur Armen Papikyan, a informé les États membres de l’OSCE des crimes de haine contre les Arméniens, de la perturbation du travail normal des missions diplomatiques arméniennes dans certains pays et de la destruction délibérée de leurs biens.

S’adressant à la séance du Conseil permanent de l’OSCE, l’Ambassadeur Armen Papikyan a noté que ce sont des crimes de haine commis par des groupes d’Azerbaïdjanais avec une volonté d’intimidation et de persécution des Arméniens et des membres des structures communautaires arméniennes.

L’Ambassadeur a informé les représentants des États participants de l’OSCE que les actions agressives des groupes d’Azerbaïdjanais étaient organisées et dirigées par les ambassades azerbaïdjanaises dans ces pays. De plus, a-t-il dit, les preuves de la partie arménienne prouvent que dans au moins un cas, l’ambassade de Turquie a également soutenu l’organisation de ces actions.

L’Ambassadeur Papikyan a souligné que la violence contre les Arméniens dans différents pays, étant un phénomène nouveau, est néanmoins une continuation de la propagande de haine anti-arménienne, à laquelle la société azerbaïdjanaise est soumise depuis des décennies. À cet égard, le Représentant permanent de l’Arménie a noté que la politique anti-arménienne, visant à inculquer la haine et l’intolérance envers les Arméniens parmi la population azerbaïdjanaise, est menée au plus haut niveau de l’État.

« Nous sommes convaincus que l’absence de réponse appropriée de la communauté internationale, qui revient à tolérer le comportement des autorités dictatoriales azerbaïdjanaises, encourage davantage le régime au pouvoir à poursuivre sa propagande anti-arménienne », a déclaré l’ambassadeur.

Dans son discours, le Représentant permanent de l’Arménie a fermement condamné la violence contre les Arméniens dans différents pays, qui est une autre manifestation de la politique irresponsable de Bakou, « conformément à la politique des dirigeants azerbaïdjanais de provoquer l’inimitié entre les deux peuples sans restrictions géographiques ».

Une campagne anti-arménienne mondiale menée par des Azerbaïdjanais comprenait l’agression d’un Arménien à Moscou à coup de couteau, l’endommagement et pillage des entreprises appartenant à des Arméniens à travers la Russie , l’incendie d’un café appartenant à des Arméniens à Kiev, en Ukraine, l’incendie d’un véhicule appartenant à l’ambassade arménienne à Berlin. , ainsi que d’autres actes de violence en Europe et ailleurs contre les Arméniens, dont le dernier a été signalé mercredi à Cologne, en Allemagne, où un salon appartenant à des Arméniens a été attaqué par une trentaine d’assaillants azerbaïdjanais qui portaient des masques et ont vandalisé l’établissement.

La haine azerbaïdjanaise envers les Arméniens s’est également manifestée par le vandalisme brutal de l’école Krouzian-Zekarian et du centre communautaire arménien adjacent à San Francisco, qui a été peint à la bombe avec des graffitis grossiers et violents menaçant les Arméniens.

Des groupes d’Azerbaïdjanais ont également attaqué des Arméniens qui organisaient des rassemblements dans différents pays du monde.