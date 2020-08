Dans un guide hebdomadaire de la meilleure musique classique sur CD et en ligne, la critique de musique classique du Guardian, Fiona Maddocks, recommande le CD Komitas : Divine Liturgy - l’enregistrement de la version de concert de la liturgie publiée par Delos Music plus tôt ce mois-ci.

« Un ethnomusicologue pionnier, Komitas a incorporé l’église arménienne et les traditions folkloriques dans son propre travail, et a achevé sa Divine Liturgie en 1915 juste avant son arrestation dans le cadre du génocide arménien en Turquie ottomane », écrit The Guardian .

« Le but de Komitas : Divine Liturgy , chanté par le Chœur de la radio lettone, dirigé par Sigvards Kļava, est de rendre cette musique envoûtante et rayonnante jouable en concert, ainsi que dans le cadre d’un rituel », dit l’auteur.

Plus tôt cette semaine, le CD a reçu une « critique 5 étoiles » par The Independent.

« Cet enregistrement du superbe chœur de la radio lettone est dans un nouvel arrangement pour voix mixtes : il a une grâce merveilleuse et est traversé par des échos de la musique folklorique sur laquelle Komitas a puisé son inspiration », a déclaré The Independent dans une critique.

Soutenue par l’ambassade arménienne en Lettonie, la société américaine Delos a sorti un CD de 80 minutes de la version concert de la Sainte Liturgie de Komitas à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du compositeur.

Cette version a été arrangée et éditée par le compositeur arménien Vache Sharafyan. Dans son arrangement, les couleurs ajoutées des voix féminines, qui augmentent la beauté de l’œuvre initialement écrite pour un chœur d’hommes.

L’enregistrement de la liturgie a été précédé d’un concert à l’église St. Hovhannes, la plus ancienne église de Riga, le 20 septembre 2019. Le concert a été interprété par le chœur de la radio lettone et les solistes arméniens Hovhannes Nersisyan et Armen Badalyan et a été dirigé par Sigwards Klyava.

Le livret d’ accompagnement comprend des mots d’introduction de l’ambassadeur d’Arménie en Lettonie Tigran Mkrtchyan et du compositeur Vache Sharafyan, ainsi que l’autobiographie de Komitas. Il comprend également l’intégralité du texte arménien de la liturgie en translittération latine, ainsi que la traduction anglaise.