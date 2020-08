Des Azerbaïdjanais veulent organiser un rassemblement devant le Monastère arménien Saint-Nicolas de Jaffa

Des Azerbaïdjanais prévoient une provocation devant le Monastère arménien de Saint-Nicolas de Jaffa le 9 août, alerte le blogueur Alexander Lapshin.

Le blogueur a partagé la photo d’une invitation à un rassemblement distribuée parmi la communauté azerbaïdjanaise en Israël.

« Apparemment, il y a eu un ordre de Bakou pour tenter de propager des émeutes et des attaques contre les églises arméniennes, les magasins et simplement les Arméniens de souche comme cela s’est produit à Moscou », écrit Alexander Lapshin dans un message Facebook intitulé « Aliev pas d’ingérence avec l’église ».



« Je crois que dans un pays démocratique, toute communauté a le droit d’avoir son opinion, à une manifestation pacifique, à déclarer ses revendications. Mais le fait que l’église arménienne, et non le centre-ville ou une place, ait été choisie comme lieu de la manifestation est une voie directe vers la provocation », dit-il.

Alexander Lapshin souligne que « vous ne pouvez pas toucher à la religion, vous ne pouvez pas faire des églises, des mosquées ou des synagogues un lieu pour trier les choses et les provocations ».



« À la place de la communauté arménienne en Israël, je lancerais un appel à la police israélienne avec une demande d’interdire le rassemblement devant l’église arménienne afin d’éviter une flambée de violence motivée par l’intolérance religieuse. Chrétiens et musulmans ne doivent pas se retrouver face à face pour régler les choses, ce n’est plus la démocratie, mais une voie directe vers le chaos », ajoute-t-il.

Le blogueur estime que les chefs religieux en Israël devraient dénoncer le choix du lieu du rassemblement, d’autant plus que Jaffa a toujours été un symbole de la coexistence pacifique des juifs, des musulmans et des chrétiens. « Les militants de Bakou ne doivent pas être autorisés à perturber l’équilibre et à semer la haine religieuse dans la ville. »

Il avertit les Arméno-israéliens de se préparer mentalement aux actes de vandalisme, aux tentatives de peindre l’église avec des croix gammées ou avec des appels au jihad, toutes sortes d’inscriptions sur le thème de Khojalu et du Karabagh, ainsi que des attaques contre des militants communautaires.

Alexander Lapshin conseille également d’installer des caméras dans tous les lieux arméniens en Israël, où des actes de vandalisme peuvent se produire : églises, centres communautaires, monuments, cimetières.