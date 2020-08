L’hommage de François Rochebloine à Toros

Notre ami Toros, un grand, un très grand nous a quittés, il est passé sur l’autre rive, mais il restera à jamais avec nous !

Pour moi et pour tous ceux et celles qui ont eu la chance de le connaître ont pu apprécier l’homme qu’il était, un homme exceptionnel aux nombreuses qualités humaines en dehors de ces qualités professionnelles, un homme passionné qui faisait partager ses œuvres, un homme généreux.

Hier à Stepanakert, des fleurs ont été déposées par les enseignants de la maison Paul Eluard devant la statue de ´ L’infini, une de ses œuvres remarquables dont il avait fait don à l’Artsakh et qu’il avait inauguré en 2015.

Merci cher Monsieur Toros , on ne vous oubliera pas et de là où vous êtes, veillez sur nous et en particulier sur le peuple de l’Artsakh que vous aimiez !

Un grand merci à son épouse Marie qui l’a soutenu,encouragé et accompagné dans sa vie et dans la réalisation de ses nombreuses œuvres. Je lui adresse mes très sincères condoléances et mon indéfectible amitié.

Mes pensées amicales vont aussi aux deux filles de Toros,Yersa et Gayané et à ses proches.

Au revoir Toros et « À Dieu « !

François ROCHEBLOINE

Président de l’association Francophonie en Artsakh