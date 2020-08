L’ANCA (Armenian National Commettee of America) informe qu’à partir du 8 août 2020 le film « The Promise » (La Promesse) de Terry George sera disponible sur Netflix aux Etats-Unis. Ainsi le champ de diffusion de ce film sur le génocide des Arméniens trouvera une plus large place auprès du public. The Promise qui fut présenté en avant-première le 11 septembre 2016 au Festival du film à Toronto (Canada) et en Arménie le 27 avril 2017 dispose de versons en arménien, anglais et russe. Ce film fut ensuite présenté en France mais sa distribution fut limitée à très peu de salles et il ne connut pas -en partie pour ce choix de la distribution- le succès qu’il méritait. Il fut financé par le regretté milliardaire arméno-américain Kirk Kerkorian. Parmi les nombreux acteurs du film, citons Oscar Isaac, Charlotte Le Bon et Christian Bale.

Krikor Amirzayan