Un député critiqué suite à sa démission du parti de Tsaroukian

Des hauts représentants du parti Arménie prospère (BHK) ont critiqué vendredi un de leurs collègues parlementaires, qui avait quitté la plus grande force d’opposition parlementaire du pays dirigée par l’homme d’affaires Gagik Tsarukian.

Le député en question, Sergey Bagratian, a officiellement informé le président du Parlement Ararat Mirzoyan de sa décision de quitter le BHK dans une lettre rendue public le 23 juillet. Il n’a donné aucune raison pour justifier cette décision.

Les représentants de BHK avaient pris soin de ne pas commenter jusqu’à présent, affirmant que Bagratian n’avait pas répondu à leurs appels téléphoniques ni communiqué avec eux depuis plus d’un mois.

Bagratian a rompu son silence vendredi avec un message sur Facebook disant qu’il avait des « différences significatives », non précisées, avec la direction du BHK, et ce « depuis un certain temps ». « J’ai présenté à plusieurs reprises mes objections à des déclarations importantes du BHK », a-t-il expliqué.

Les hauts responsables du parti de Tsarukian n’ont pas tardé à lui répondre. Arman Abovian, numéro deux du groupe parlementaire du BHK, a insisté sur le fait que Bagratian n’a jamais été ouvertement en désaccord avec les décisions du parti. Abovian l’a exhorté à démissionner complètement du Parlement.

La porte-parole de Tsarukian, Iveta Tonoyan, a fermement condamné la déclaration de Bagratian, affirmant que l’homme de 57 ans « foulait aux pieds les principes moraux » dans le souci de préserver son siège au Parlement.

Tonoyan a également ajouté qu’elle avait fait part de la spéculation des médias selon laquelle Bagratian avait quitté le BHK pour éviter des poursuites pour abus financiers prétendument commis dans le sud-est de l’Arménie, à Vayots Dzor, alors qu’il était gouverné par lui de 2010 à 2012. Elle a ajouté que Tsarukian avait exhorté à plusieurs reprises Bagratian à indemniser l’État pour les « dommages » causés par lui, mais qu’il avait refusé de le faire. Tonoyan n’a pas donné plus de détails.

Bagratian a nié ces allégations lorsqu’il s’est entretenu par téléphone avec le service arménien de RFE / RL. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait été interrogé par les forces de l’ordre qu’en tant que témoin dans une affaire pénale ouverte récemment.

Bagratian a cessé de faire des déclarations publiques peu de temps après que le Parlement a autorisé les autorités chargées de l’application de la loi, le 15 juin, à arrêter et à poursuivre Tsarukian pour des accusations d’achat de voix que le chef du BHK rejette comme étant politiquement motivées.

Le BHK affirme que le Premier ministre Nikol Pachinian a ordonné au Service national de sécurité (SNS) de « fabriquer » les accusations en réponse aux appels du 5 juin de Tsarukian à la démission du gouvernement arménien. Il dit également que le SNS et la police ont rassemblé des dizaines d’activistes du BHK dans le but de faire monter la pression sur Tsarukian. Pachinian et ses alliés nient une répression politiquement motivée contre le parti.

La sortie de Bagratian a réduit à 24 le nombre de sièges parlementaires détenus par le BHK. Le parti continue d’avoir le deuxième plus grand groupe sur les 132 membres que compte l’Assemblée nationale, contrôlé par le bloc Mon pas de Pachinian.