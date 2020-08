Artur Vanetsian, ancien directeur du SSN, se dit victime de persécution politique

Artur Vanetsian, ancien directeur du service de sécurité nationale (SSN) et désormais à la tête d’un parti d’opposition, a accusé les autorités arméniennes d’avoir tenté de le « faire taire » après avoir été interrogé vendredi dans le cadre d’une enquête lancée par le SSN.

Vanetsian a été convoqué au SSN pour expliquer une décision qu’il avait prise alors qu’il dirigeait l’agence de sécurité la plus puissante d’Arménie en 2018.

Un porte-parole du SSN, Artur Gevorgian, a expliqué qu’il était soupçonné d’avoir embauché un officier à la retraite de 51 ans et lui avoir confié un poste de haut niveau en violation d’une loi (...)