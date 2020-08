Le ministre de la Défense arménien a visité les installations militaires d’Artsakh

Le ministre de la Défense Davit Tonoyan a rejeté les dernières menaces du président azerbaïdjanais Ilham Aliev adressait à l’Arménie, et ce alors qu’il visitait le Haut-Karabahh et y inspectait les installations militaires vendredi.

Selon le ministère arménien de la Défense, au cours de la visite de deux jours, Tonoyan a visité les bases militaires de l’armée de défense du Karabagh soutenue par les Arméniens et a accordé une « attention particulière » aux nouvelles armes qui lui ont été livrées récemment.

Un communiqué du ministère a indiqué que Tonoyan avait également discuté avec le commandant de l’armée de défense, le major-général Jalal Harutiunian, et d’autres officiers locaux « des développements régionaux actuels et possibles ».

La visite est intervenue deux semaines après des combats inhabituellement intenses qui ont éclaté dans une section de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan située à des centaines de kilomètres à l’ouest de la « ligne de contact » arméno-azerbaïdjanaise autour du Karabagh. La situation le long des lignes de front du Karabagh est restée relativement calme depuis.

Aliev a de nouveau affirmé jeudi que ses troupes avaient porté un « coup écrasant » aux Arméniens lors des affrontements à la frontière, qui ont fait au moins 12 victimes parmi les soldats azerbaïdjanais, dont un général, et cinq parmi les troupes arméniennes. « Les forces armées arméniennes doivent quitter nos terres avant qu’il ne soit trop tard », a-t-il lancé.

Tonoyan a tourné en dérision cette menace dans des remarques vidéos diffusées par son bureau de presse : « En tant que ministre de la Défense, je voudrais simplement comprendre ce que signifie « avant qu’il ne soit trop tard » ».

Tonoyan a également ignoré les nouvelles déclarations des responsables militaires azerbaïdjanais selon lesquels ils sont prêts à exécuter l’ordre d’Aliev de reprendre la guerre à tout moment.

"Tout d’abord, ce n’est pas que nous n’attendons pas de telles choses, a-t-il déclaré. Deuxièmement, les hostilités à Tavush [province limitrophe de l’Azerbaïdjan] ont été la preuve éclatante du fait que, bien que l’ennemi a utilisé intensivement des équipements de pointe, il n’a pas réussi et a subi de nombreuses pertes. »

Le Premier ministre Nikol Pachinian a également répété à plusieurs reprises que Bakou ne pouvait pas forcer la partie arménienne à faire des concessions unilatérales en menaçant de résoudre le conflit du Karabagh par la force.

Plus tôt vendredi, le ministère de la Défense à Erevan avait annoncé que la ligne de front et d’autres unités de l’armée arménienne avaient été mises en état d’alerte dans le cadre d’un « contrôle soudain » de leur état de préparation au combat ordonné par le chef de l’état-major général de l’armée, le lieutenant-général Onik Gasparian. Le ministère a publié plusieurs photographies de missiles balistiques et de systèmes d’artillerie à longue portée déployés dans divers endroits.

Le contrôle est intervenu au milieu d’exercices militaires conjoints azerbaïdjanais et turcs, qui ont commencé mercredi dernier dans diverses régions d’Azerbaïdjan. L’armée arménienne avait annoncé en début de semaine dernière qu’elle suivrait de près les exercices largement liés aux récentes hostilités à la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

La Turquie a blâmé l’Arménie pour les combats et a promis d’augmenter l’aide militaire à l’Azerbaïdjan. Erevan a répondu en accusant le gouvernement turc d’essayer de déstabiliser la région.

Aliev aurait remercié le président turc Recep Tayyip Erdogan pour le « soutien résolu » d’Ankara à Bakou lors d’une conversation téléphonique vendredi.