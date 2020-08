L’Amicale des Arméniens va fêter les retrouvailles

Après avoir annulé sa fête champêtre à cause de la pandémie, l’Amicale des Arméniens de Romans et des environs se rattrape, en organisant sa fête des retrouvailles. Un événement ouvert au public, qui se déroulera, le dimanche 2 août à partir de 12 h 30, à la maison d’Arménie, 33 chemin des Bœufs à Romans. L’occasion de déguster brochettes, beureks, feuilles de vigne et autres spécialités à l’ombre des arbres.

Dates

le 2020-08-02 à 12H30

Contact

Téléphone : +33 4 75 05 10 48

+33 7 83 26 32 48

Email : [email protected]

Adresse

33 Chemin des Bœufs

Maison d’Arménie

, Romans-sur-Isère