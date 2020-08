Rencontre entre les ministres des Affaires étrangères d’Arménie Zohrab Mnatsakanyan et le ministre des Affaires étrangères de l’Artsakh Masis Mailyan

Le 31 juillet, le ministre des Affaires étrangères d’Arménie Zohrab Mnatsakanyan a eu une rencontre avec son homologue artsakhiote Masis Mailyan. Le nouveau représentant de l’Artsakh en Arménie, Sergey Ghazaryan, a également pris part à la rencontre.

Saluant les invités, Zohrab Mnatsakanyan a félicité Sergey Ghazaryan pour sa nomination au poste de représentant de l’Artsakh en Arménie, lui souhaitant un travail productif et efficace.

Les interlocuteurs ont échangé des vues sur l’escalade dans certaines parties de la frontière arméno-azerbaïdjanaise à la suite des actions agressives des forces armées azerbaïdjanaises entreprises depuis le 12 juillet, ainsi que sur les mesures visant à la désescalade.

Les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Artsakh ont mis en relief l’importance du renforcement du système de sécurité commun de l’Arménie et de l’Artsakh et des mesures prises à cette fin. À cet égard, les parties ont souligné l’inadmissibilité d’une politique de déstabilisation dans la région et l’importance de son rejet décisif.

Zohrab Mnatsakanyan a noté que la République d’Artsakh doit devenir une partie à part entière des négociations dans toutes les discussions du processus de paix, y compris les questions substantielles, de réduction des risques, humanitaires et d’autres questions.

Dans le contexte de la reprise et de la promotion du processus de paix, les ministres des Affaires étrangères ont donné la priorité à la création d’un environnement propice à la paix, y compris par le biais du renforcement et du respect inconditionnel du cessez-le-feu, de la renonciation publique du recours à la force et de la cessation de la rhétorique anti-arménienne par l’Azerbaïdjan, ainsi que de l’introduction des mécanismes de surveillance internationaux à la fois à la frontière étatique et sur la ligne de contact.