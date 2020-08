Les contrôles des normes anti-virus dans de grands hôtels de Tsakhkadzor (Dzaghgadzor) ont constaté de nombreuses infractions aux règlements

Le ministère de la Santé et les services de contrôle du travail lors de contrôles auprès de grands hôtels de Tsakhkadzor (Dzaghgadzor) ont constat de nombreuses infractions aux règles d’hygiène et de la sécurité sanitaire. De nombreux procès-verbaux furent dressés par les représentants des autorités arméniennes notamment dans les gestes d’application de prévention des virus, de la climatisation, du nombre de poubelles. Ces contrôles inopinés continuent dans l’ensemble du pays et les hôtels sont particulièrement visés par ces actions visant à prévenir la diffusion du virus. Les autorités arméniennes sanctionnent souvent sévèrement -et à juste titre- le non-respect des normes.

Krikor Amirzayan