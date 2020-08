Une maternité ultra-moderne financée par Vartan Sirmakes est en construction à Gumri

A Gumri une maternité est en cours de construction. La première pierre a été posée en août 2019 en présence du ministre arménien de la Santé et de l’homme d’affaire et mécène Vartan Sirmakes un Arménien né en Turquie mais vivant en Suisse où il est à la tête d’une entreprise de montres de luxes mondialement connues. Cette nouvelle maternité va regrouper les services des deux maternités existantes de Gumri, celle de « Maternité de Gumri » et le département maternité de l’hôpital autrichien. Selon les responsables de la santé, cette maternité donnera de nombreuses possibilités en proposant plusieurs services adaptés. Après de séisme meurtrier de décembre 1988, Gumri disposera ainsi d’une maternité ultra-modernes répondant à toutes les normes internationales.

Krikor Amirzayan