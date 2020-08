Les habitations du village frontalier arménien d’Aygepar dans la région de Tavouch touchées par les tirs azéris sont en partie rénovées

Plusieurs habitations du village d’Aygepar dans la région du Tavouch (nord-est de l’Arménie) touchées par des tirs azéris de la frontière entre le 12 et le 18 juillet furent rénovées en un temps record a indiqué Hayk Tchobanyan le gouverneur de la région du Tavouch. Ce dernier rendit visite au village d’Aygepar pour constater les travaux de rénovation et s’entretenir avec les habitants. L’ennemi azéri s’était acharné à trier sur les habitations civiles des villages frontaliers arméniens et c’est à Aygepar que les dégâts furent les plus importants et fort heureusement sans faire de victimes.

Ainsi Bakou qui a perdu sur le terrain des affrontements en laissant un nombre important de soldats et de matériel militaire -dont trois chars et 14 drones- avait choisi en représailles de sa défaite de bombarder la population civile arménienne des villages frontaliers d’Aygepar ainsi que d’autres villages et même la ville de Berd.

Krikor Amirzayan