La Turquie s’en prend aux Emirats, demandera des « comptes »

La Turquie a vivement dénoncé vendredi les actions « malintentionnées » des Emirats arabes unis en Libye, où les deux pays soutiennent des camps opposés, et affirmé que les « comptes seront faits » entre Ankara et Abou Dhabi. « Abou Dhabi est en train de faire certaines choses en Libye et en Syrie. Tout cela est en train d’être consigné. Les comptes seront faits en temps et en heure », a déclaré le ministre turc de la Défense Hulusi Akar dans un entretien avec la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera. « Il faut demander à Abou Dhabi d’où viennent cette hostilité, ces mauvaises intentions, cette (...)