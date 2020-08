Appel téléphonique entre Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan

Le président azéri Ilham Aliyev, a téléphoné le 31 juillet au président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le président azerbaïdjanais a félicité son homologue Recep Tayyip Erdogan à l’occasion de l’Aïd el-Kébir, a présenté ses vœux de bonne santé pour le président turc et de prospérité pour le peuple de Turquie.

Recep Tayyip Erdogan a remercié pour l’attention et les félicitations et a transmis, à son tour, ses meilleurs vœux au chef de l’Etat et au peuple azerbaïdjanais à l’occasion de la fête.

Au cours de la conversation téléphonique, ils se sont déclarés satisfaits du développement de jour en jour des relations fraternelles turco-azerbaïdjanaises et se sont dits convaincus que les liens entre les deux pays continueraient à se renforcer. Les chefs d’État ont souligné que les exercices militaires conjoints azerbaïdjano-turcs se déroulent avec succès dans les diverses régions azerbaïdjanaises, le qualifiant de nouvelle manifestation des relations d’amitié et de fraternité entre la Turquie et l’Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a salué le soutien résolu du président turc dans le cadre des récents affrontements à la frontière azerbaïdjano-arménienne.

Les chefs d’État ont discuté des questions concernant les perspectives de développement réussi de la coopération dans divers domaines.