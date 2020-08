David Tonoyan en visite de travail en Artsakh a inspecté les troupes arméniennes du front

David Tonoyan le ministre arménien de la Défense accompagné du général Djalal Haroutiounyan le chef des armées de l’Artsakh a rendu visite à plusieurs bases militaires en Artsakh a indiqué vendredi 31 juillet Shushan Stepanyan la porte-parole du ministère arménien de la Défense.

David Tonoyan se trouvait du 30 au 31 juillet en visite de travail en République de l’Artsakh a visité plusieurs unités de l’armée arménienne et constaté le haut niveau de préparation de ces troupes.

Le ministre arménien de la Défense s’est intéressé à la situation des soldats et de leurs équipements militaires. David Tonoyan et son homologue de l’Artsakh Djalal Haroutiounyan ont constaté que les troupes arméniennes au front était prêtes à remplir toutes leurs obligations en cas d’attaque ennemie.

Krikor Amirzayan