Décès de Alan Parker, réalisateur de « Midnight Express »

Vendredi 31 juillet, Alan Parker*, réalisateur du mythique film « Midnight Express », s’est éteint à Londres des suites d’une grave maldie, à l’âge de 76 ans.

Midnight Express (1978), film au contenu engagé et d’une rare violence, tourné à partir d’une histoire vraie et scénarisé par Oliver Stone, aura subi les affres de la Turquie demandant à l’Italie, l’Espagne et la Yougoslavie d’interdire l’entrée sur leurs territoires de l’équipe technique. C’est finalement à Malte que le premier tour de manivelle sera donné.

La Turquie a interdit le film durant quine ans. Il est probable qu’il soit de nouveau interdit vu la dérive de ce pays en matière des droits de l’homme. Elle jugera le film « raciste », mettant en scène des Turcs corrompus, vicieux, brutaux, parlant, qui plus est, un sabir incompréhensible...

Le film a eu un retentissement mondial. A cannes les critiques écrivèrent « Scandaleux », « film le plus violent jamais présenté au festival »… Mais le succès est assuré : deux Oscars, celui du meilleur scénario et celui de la meilleure musique.

Midnight Express est l’adaptation d’un récit autobiographique écrit par William « Billy » Hayes dans lequel il raconte sa vie et son évasion d’une prison turque.

La véritable histoire : arrêté à Istanbul le 6 octobre 1970 pour détention de 2 kilos de cannabis, William « Billy » Hayes, jeune étudiant américain de 23 ans, purge quatre ans à la prison de Sağmalcilar. Quelques semaine avant sa libération, sa peine est commuée en condamnation à perpétuité. Transféré sur l’île d’Imrali, il parvient à s’échapper, en volant une barque, et rallie la Grèce, ses cheveux blonds grossièrement teints au cirage.

* Mississippi Burning, Bugsy Malone, Birdy, Fame et Angel Heart