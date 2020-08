Les Arméniens de Chypre condamnent les provocations azerbaïdjanaises

Des représentants de la communauté arménienne de Cyrus se sont réunis mercredi au Mémorial du génocide arménien à Nicosie pour condamner les provocations de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie.

« Avec le soutien criminel et continu de la Turquie et ignorant la situation d’urgence avec les 30 000 cas de coronavirus dans leur pays et 37 000 cas en Arménie, l’Azerbaïdjan a poursuivi les hostilités contre l’Arménie pendant plus de deux semaines de manière lâche, en utilisant l’artillerie et les drones », a déclaré Vartkes Mahdessian, député arménien au Parlement chypriote

Il a exprimé sa gratitude aux partis politiques, le Président du Parlement, M. Dimitris Syllouris, l’eurodéputé Lucas Fourla, les politiciens en Grèce et dans d’autres pays qui se sont déplacés pour leur soutien total au peuple arménien.

« Je voudrais également exprimer ma gratitude au Comité national arménien de Chypre et de la diaspora pour la campagne qu’ils ont menée pour informer le monde culturel dans divers pays », a-t-il ajouté.

Il a exprimé l’espoir que les pouvoirs des mots ne resteraient pas séparés et interviendraient pour restaurer le statu quo et consolider la paix. « Ce n’est que si les intérêts géopolitiques sont mis de côté que la loi prévaudra », a déclaré le député.