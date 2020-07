En mémoire de Jean-Jaurès défenseur de la cause arménienne

À l’heure où des bruits de bottes résonnent à quelques encablures de l’Arménie et de l’Artsakh, il primordial de rappeler combien Jean-Jaurès s’est battu pour que l’Europe intervienne lors des massacres des Arméniens de 1894 à 96. Assassiné le 31 juillet 1914 au café Le Croissant, à Paris, il fut une immense perte pour l’ensemble du peuple arménien.

Les massacres d’Arménie (1896)

Début novembre 1896. Voilà plusieurs années maintenant que les Arméniens sont massacrés sur ordre du « Sultan rouge ». Le 3 novembre, à la Chambre, Jaurès interpelle le gouvernement sur le rôle de la France et de l’Europe. Une Europe hypocrite, « geignante et complice », qui fait passer la raison diplomatique et économique avant la sauvegarde des peuples, de la justice et du droit. Ce ne sera pas la dernière fois…

(Le texte en fut publié dans le Journal officiel du 4 novembre. Puis repris avec ce titre, Les massacres d’Arménie, dans le recueil de textes de Jaurès que Péguy publia en 1899 intitulé Action socialiste).

