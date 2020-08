Une scie, un couteau, un marteau et des tiges de métal figuraient parmi les armes qu’un groupe d’Azerbaïdjanais portait lors d’une manifestation pacifique au consulat d’Azerbaïdjan à Los Angeles la semaine dernière, rapporte le journal Asbarez .



Organisée par la Fédération arménienne de la jeunesse, la manifestation a attiré plus de 3000 personnes qui ont collectivement élevé la voix et condamné l’agression de Bakou contre l’Arménie lorsque les forces azerbaïdjanaises ont attaqué effrontément des cibles civiles et militaires dans la province arménienne du Tavush à partir du 12 juillet.



Le groupe de 25 à 30 Azerbaïdjanais a incité à la violence, jetant des bouteilles d’eau pleines sur des manifestants arméniens pacifiques, ce qui a provoqué des affrontements . Les policiers de Los Angeles présents sur les lieux ont déplacé les Azerbaïdjanais de l’autre côté de la rue. Cependant, cela ne les a pas empêchés de provoquer d’autres affrontements lorsque certaines des bouteilles ont frappé des adolescentes qui étaient là pour participer à la manifestation pacifique.



Depuis lors, la haine azerbaïdjanaise envers les Arméniens s’est manifestée par le vandalisme brutal de l’école Krouzian-Zekarian et du centre communautaire arménien adjacent à San Francisco, qui a été peint à la bombe avec des graffitis grossiers et violents menaçant les Arméniens.

Cela faisait partie d’une campagne mondiale des Azerbaïdjanais qui comprenait un coup de couteau porté à un homme arménien à Moscou, endommageant et pillant des entreprises appartenant à des Arméniens à travers la Russie, incendiant un café appartenant à des Arméniens à Kiev, en Ukraine, incendiant un véhicule appartenant à l’ambassade arménienne à Berlin, ainsi que d’autres actes de violence en Europe et ailleurs contre les Arméniens, dont le dernier a été signalé mercredi à Cologne, en Allemagne, où un salon appartenant à des Arméniens a été attaqué par une trentaine d’assaillants azerbaïdjanais qui portaient des masques et ont vandalisé l’établissement.