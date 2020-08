Environ 45000 personnes ont suivi le festival international Music 20 en Arménie

Près de 45 000 mélomanes d’Arménie, de Russie, d’Allemagne, de Malte, du Royaume-Uni et de nombreux autres pays ont suivi le festival international en ligne « Music 20 », qui s’est tenu du 10 au 28 juillet en Arménie. Le site officiel music20.am a été créé pour diffuser les performances tout au long des jours du festival.

Avec des artistes arméniens locaux, un grand nombre de musiciens célèbres ont été accueillis en Arménie en tant qu’artistes invités du festival - les violoncellistes Alexander Ramm, Boris Andrianov, les violonistes Andrey Baranov, Francesca Dego, Haik Kazazian, les chefs d’orchestre Marius Stravinsky, Rustem Abiazov, Alan Chircop, Gianluca Marciano, les pianistes Nikita Mndoyants, Alexander Gindin, Gloria Campaner et la clarinette Igor Fedorov.



Le festival a été organisé grâce aux efforts conjoints de la Fondation européenne pour le soutien à la culture et du complexe sportif et de concerts Karen Demirchyan. L’Orchestre symphonique d’État arménien était l’orchestre officiel du festival.

Les musiciens invités partageaient leurs émotions sur le festival « Music 20 » « se sentant comme une brise d’air frais au milieu des limites de la pandémie de Covid-19, introduite par les organisateurs et permettant à des milliers d’auditeurs de savourer une musique de haute qualité » à déclaré l’un d’eux.

Rustem Abiazov, le directeur artistique et chef d’orchestre de l’orchestre de chambre de Kazan « La Primavera », a admis son incrédulité que « Music 20 » soit même possible de réaliser. « Bien sûr, je savais que le président de la Fondation européenne pour le soutien à la culture, Konstantin Ishkhanov, atteint toujours les objectifs qu’il vise. Malgré cela, je voyageais en Arménie avec certaines inquiétudes quant à la possibilité d’organiser quelque chose comme ça dans les conditions actuelles. Cependant, je suis arrivé à Erevan pour assister à un festival au format inhabituel. Un grand nombre d’orchestres à travers le monde diffusent leurs concerts en ligne ces jours-ci, et je suis ravi que l’Arménie soit en position de leader à cet égard », a déclaré Rustem Abiazov.



Le violoniste Haik Kazazian a souligné qu’il n’y a aucun autre festival d’une ampleur similaire organisé à travers le monde qui démontre le grand amour de l’Arménie pour la musique classique.

Sergey Smbatyan, le chef d’orchestre principal et le directeur artistique de l’Orchestre symphonique d’État arménien résume les résultats du festival « Music 20 », affirmant qu’aujourd’hui des artistes très demandés du monde entier admettent avoir un second souffle avec cette initiative présentée par l’Arménie . « Pour moi, il est précieux de montrer l’importance primordiale de la musique classique pour l’Arménie. Nous avons eu des concerts brillants. L’Orchestre symphonique a surmonté des défis avec des artistes d’envergure mondiale. Fait remarquable, les événements de la vie culturelle de l’Arménie ont été exposés au monde entier au cours des deux dernières semaines. Environ 45 000 vues prouvent que ce que nous offrons à la vie culturelle mondiale est très demandé, ce qui signifie qu’au milieu de l’impasse culturelle du monde, quelque chose se crée en Arménie qui va à contre-courant et fonctionne bien », a déclaré Sergey Smbatyan.

Toutes les mesures de sécurité anti-pandémie ont été assurées pendant le festival.

Karen Ghazaryan, la directrice du complexe sportif et de concerts Karen Demirchyan, a souligné que dans ces circonstances difficiles, nous avons pu mener à bien le festival « Music 20 », avec toutes les mesures de sécurité en place. « Nous avons eu un grand nombre de vues et, surtout, aucun cas d’infection n’a été signalé pendant le festival. Cela montre qu’avec une bonne organisation et une responsabilité opérationnelle, il est possible d’organiser des événements qui ne présentent aucune menace pour la santé publique », a noté M. Ghazaryan.

Le programme de concerts To Diversity comprenait 19 concerts symphoniques et de chambre, ainsi qu’une série de récitals mettant en vedette des œuvres de Mozart, Beethoven, Chostakovitch, Tchaikovsky, Skryabin, Mendelssohn, Chopin, Grieg, Shor, Khachaturian, Ghazaros Saryan, Alexander Arutiunian, Edward Mirzoyan, John Ter-Tadevosian, Stepan Shakaryan, Tigran Mansurian, Eduard Hayrapetyan et d’autres compositeurs.