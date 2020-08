Le Musée de la Bible à Washington a présenté la Bible arménienne comme un « artefact du jour ».

La Bible en arménien oriental de la collection du Musée a été imprimée en 2005 à Erevan, en Arménie.

Elle est reproduite par photographie de l’édition de 1896 de la Bible arménienne orientale.



« La Bible arménienne a été traduite pour la première fois dans les deux dialectes modernes de l’arménien - oriental et occidental - au milieu des années 1800. L’arménien classique (Grapar) n’était plus généralement compris au milieu des années 1800, et des traductions étaient nécessaires pour les deux grands dialectes littéraires de l’arménien moderne », note le Musée.

La première traduction du Nouveau Testament en arménien oriental a été faite en 1835. Une traduction complète de la Bible arménienne entière a été achevée en 1896.